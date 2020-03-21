أعمارهم فوق الـ ١٠٠ وتعافوا من كورونا

أوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عبدالعزيز يحيي، أن الاعتقاد بأن جميع كبار السن الذين يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد سيدخلون في مرحلة حرجة تصل إلى الوفاة (لا قدر الله) هو اعتقاد خاطئ، فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى وكم من حالات صغيرة في السن لم تستطع مقاومة الفيروس رغم عدم معاناتهم من أي أمراض مزمنة وسجل تاريخي مرضي.
وأضاف في تصريحات لـ”المواطن“، في تعليق حول شفاء ٤ حالات وأعمارهم تصل بين ٩٨-١٠٣ أعوام بأن جهازهم المناعي قادر على مواجهة الفيروسات والاستجابة لجميع العلاجات التي أعطيت لهم طوال فترة ملازمتهم السرير الأبيض، ويبدو أن هذه الفئة ما قبل الإصابة تخضع لنظام حياتي وغذائي ورياضي يعزز من مناعتهم تحت إشراف طبي، وعند الإصابة بالفيروس خضعوا لعلاج صارم استجاب جهازهم المناعي لكل الأدوية التي أعطيت لهم.
صيني مئوي يتعافى
أعلنت الصين عن تعافي رجل عمره 100 عام إذ خرج من المستشفى بعد شفائه من الفيروس، ويعتبر من أكبر المرضى سناً الذين نجحوا في التعافي من كورونا، وكان المصاب المئوي يعاني من العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك قصور القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض الزهايمر، وقد تلقى مجموعة من العلاجات ما بين الطب الصيني التقليدي والعلاج ببلازما الدم وأدوية مضادة للفيروسات.
الجدة زانج 103 أعوام
وأصبحت امرأة تبلغ من العمر 103 أعوام من أكبر المتعافين من فيروس كورونا سناً، حيث استطاعت التغلب على الفيروس والعودة إلى منزلها، إذ تعافت ” زانج جوانغفين” من المرض بعد تلقي العلاج لمدة ستة أيام فقط في مستشفى في ووهان – المدينة الصينية.
وقال طبيبها الدكتور تسنج يولان، إن التعافي السريع للمريضة هو بسبب عدم وجود أمراض مزمنة لديها باستثناء التهاب الشعب الهوائية المزمن المعتدل.
مهندس متقاعد 101 عام
ومن قصص التعافي شفاء مهندس متقاعد يبلغ من العمر 101 عام، استطاع هزيمة فيروس كورونا، وقضى الرجل الذي كان يعمل مهندساً معمارياً متقاعداً، ويدعى “داي” أسبوعاً في مستشفى ووهان الثالث بمقاطعة هوبي.
“هو” الصينية 98 عاماً
وتعافت ” هو” البالغة من العمر 98 عاماً، وهي من ووهان أيضاً، من فيروس كورونا بنجاح، وقد نقلت إلى المستشفى في البداية بعد أن أصيبت بحمى تصل 40 درجة مئوية وتم نقلها إلى مستشفى ليشنشان – جبل ثاندر جود – في وسط هوبي في الصين.
وعولجت هو بأدوية مضادة للفيروسات ومضادة للعدوى، وتمت مراقبتها في العناية المركزة، على مدار 24 ساعة في اليوم لأنها كانت تعاني من قصور في القلب وعدوى شديدة في الرئة.
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سبحان الله الاعمار اولا وقبل كل شي هي بيد ا لله سبحانه وتعالى والاجل اذا حان و قته لا يعرف كبير او صغير هيا مجرد ا عمار وبيد خا لقها سبحانه وتعالى
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