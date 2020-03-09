أعيان وأهالي عسير يزورون الفيصل في لفتة عطاء ووفاء
شكروه على ما قدّمه خلال سنوات عمله في إمارة المنطقة

أعيان وأهالي عسير يزورون الفيصل في لفتة عطاء ووفاء

2020/03/09
الساعة 10:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
3
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

زار عددٌ من أعيان وأهالي منطقة عسير، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، في منزله بجدة للسلام عليه وشكره على ما قدّمه خلال سنوات عمله في إمارة منطقة عسير.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع تويتر: إن هذا يأتي ضمن لفتة عطاء ووفاء لأعيان وأهالي عسير تجاه الأمير خالد الفيصل.

ونشر حساب الإمارة صورًا تبين الزيارة والهدايا القيمة التي قدمها الزوار إلى الفيصل ومن بينها صور مرسومة له.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

3
اترك تعليق

avatar
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
ساهر
ضيف
ساهر

من اختار هذا الوفد يمثلون منطقة عسير أول مره نشفهم عدا الحديثي

أعجبني1لم يعجبني  رد
8 ساعة
سميره علي ال هادي
ضيف
سميره علي ال هادي

الله يجعله بميزن جسناتة

أعجبني2لم يعجبني  رد
19 ساعة
ابوفاطمة
ضيف
ابوفاطمة

الله يجعلة بميزان حسناتة

أعجبني0لم يعجبني  رد
2 ساعة



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :