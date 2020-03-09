أعيان وأهالي عسير يزورون الفيصل في لفتة عطاء ووفاء

المواطن - مكة المكرمة

زار عددٌ من أعيان وأهالي منطقة عسير، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، في منزله بجدة للسلام عليه وشكره على ما قدّمه خلال سنوات عمله في إمارة منطقة عسير.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع تويتر: إن هذا يأتي ضمن لفتة عطاء ووفاء لأعيان وأهالي عسير تجاه الأمير خالد الفيصل.

ونشر حساب الإمارة صورًا تبين الزيارة والهدايا القيمة التي قدمها الزوار إلى الفيصل ومن بينها صور مرسومة له.

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