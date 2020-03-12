أكبر مجمع تكرير بترول بالعالم يشترى مليوني برميل نفط إضافية من المملكة

المواطن -الرياض

أفادت وكالة رويترز، صباح اليوم الخميس، بأن أكبر مجمع تكرير للبترول في العالم اشترى مليوني برميل إضافية من النفط السعودي.

وقالت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء الماضي، إنها سترفع إمدادات النفط إلى مستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يومياً في أبريل، وهو ما يزيد بمقدار 300 ألف برميل يومياً عن طاقتها الإنتاجية القصوى.

ويوم أمس، انضمت الإمارات إلى المملكة في وعدٍ برفع إنتاج النفط إلى مستوى قياسي يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا في إبريل، حيث اتخذ منتجاً النفط في أوبك موقفًا موحدًا في مواجهة مع روسيا أثرت على أسعار الخام العالمية، بحسب موقع فايننشال بوست.

وانخفضت أسعار النفط إلى النصف تقريبًا منذ بداية العام وسط مخاوف من إغراق السوق بعد أن رفضت موسكو الأسبوع الماضي الموافقة على تخفيضات عميقة في الإنتاج.

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