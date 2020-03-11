ألمانيا تُسجل ثالث وفاة بسبب كورونا

المواطن - متابعة

سجلت ألمانيا اليوم ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت متحدثة باسم منطقة هاينزبرج بولاية شمال الراين – ويستفاليا اليوم أن المريض توفي في مستشفى هايزنبرج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت في وقت سابق إن الخبراء يتوقعون إصابة نحو 70% من سكان ألمانيا بفيروس كورونا.

وتابعت ميركل أنه على الجميع الإقرار بأن فيروس كورونا وصل بالفعل إلى أوروبا، وأنه يجب التحرك الآن للحد من الفيروس.

وأعلنت ميركل تخصيص 140 مليون يورو من أجل التوصل لعلاج لــ كورونا.

وأكدت ميركل خلال اجتماع الكتلة البرلمانية، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا تواجه تحديًا لم تواجهه من قبل، مشيرة إلى أن وزير الصحة ينس سبان، يتحمل العبء الرئيسي ويفعل ذلك بشكل جيد حقًا، متابعةً أن كفاح ألمانيا ضد كورونا” سيستغرق وقتًا طويلًا.

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