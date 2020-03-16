أمانة الرياض تزيد من إنتاج معقم الأيدي وتتيحه للسكان مجانًا

المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زيادة كمية إنتاجها من المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية واعتُمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء ليتم توزيعه مجانًا في مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض.

ويأتي اتجاه أمانة الرياض إلى إتاحة المعقم للسكان من منطلق استشعارها بمسؤوليتها، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما يمثله إجراء تعقيم اليدين من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات وزارة الصحة.