أمانة جدة تواصل أعمالها الميدانية وتُفعل خدماتها عن بُعد

المواطن - جدة

واصلت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية من خلال تكثيف أعمال النظافة الدورية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا في المحافظة وسلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين، والتي كان آخرها إغلاق المواقع التي تحظى بكثافات عالية مثل الشواطئ والمرافق العامة، ومتابعة إغلاق النوادي الرياضية، وإغلاق الأسواق ما عدا السوبر ماركت والصيدليات، وإغلاق صوالين الحلاقة ومحلات التزيين النسائي، ومنع تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهي ويكتفى بالطلبات الخارجية.

كما قامت أمانة محافظة جدة بالإعلان عن القنوات المتاحة للتواصل عوضًا عن الحضور الشخصي تحت عنوان “سهلناها لكم”، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على سلامة المواطنين وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.