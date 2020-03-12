أميركا تتهم أردوغان بتنظيم حملات قمع غير مسبوقة

المواطن - متابعة

اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنظيم حملات قمع غير مسبوقة في بلاده.

وتستمر عمليات الاعتقال التي يرتكبها الرئيس التركي ضد المعارضين الأتراك، خاصة النساء منهن، حيث تمتلئ سجون أردوغان بآلاف الأتراك، في وقت كشفت فيه إحصائيات تابعة لمنظمات حقوقية تركية، أن عدد السجينات الأتراك في سجون رجب طيب أردوغان وصلوا إلى 11 ألف سيدة.

وفي إطار إجراءات مستمرة منذ محاولة الانقلاب قبل 3 سنوات، سجنت تركيا أكثر من 77 ألفاً إلى حين محاكمتهم كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفاً من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وغيرهم، بحسب “رويترز”.

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