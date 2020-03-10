أول تعليق لوزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك بعد قرار أرامكو

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت روسيا إنها يمكن أن تزيد الإنتاج إلى مستوى قياسي جديد، وذلك في أول تعليق من وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بعد دقائق من إعلان أرامكو بأنها ستزود عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميًا في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليوناً.

وفيما وصفته بلومبرغ أنه بداية حرب كلامية، قال ألكسندر نوفاك، إن روسيا لديها القدرة على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، ومن شأن ذلك أن يوصل إنتاج البلاد إلى 11.8 مليون برميل يوميًا وهو رقم قياسي جديد.

وقالت الوكالة الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرياض تستخدم مخزوناتها النفطية الاستراتيجية لزيادة الإمدادات في وقت قصير للغاية، وبالإضافة إلى المخزونات المحلية، فإنه يخزن الخام أيضًا بالقرب من مراكز الاستهلاك في روتردام و أوكيناوا وميناء سيدي كرير المصري، بينما لا تمتلك روسيا أي شبكة من مخزونات النفط الاستراتيجية.

وفي الوقت الذي عزز فيه الجانبان الإنتاج وحرب الكلمات قال نوفاك إن الباب لم يغلق أمام المحادثات المستقبلية، مضيفًا أن أوبك + قد تجتمع في مايو أو يونيو.

ويُذكر أن وكالة الطاقة الدولية ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الطلب العالمي على النفط سوف ينكمش هذا العام لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

وفي بيان نادر، أعربت وزارة الطاقة الأمريكية عن قلقها بشأن حرب أسعار النفط بين الدولتين اللتين تعدان أقوى الدول النفطية في العالم.

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