أول حالة وفاة بـ كورونا في العراق لمصاب بـ كردستان

المواطن - متابعة

سجل إقليم كردستان، صباح اليوم الأربعاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا على مستوى العراق.

وبحسب صحة السليمانية، حالة الوفاة تعود لرجل دين يبلغ من العمر 70 عاماً.

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا للرجل السبيعيني الذي توفي لاحقاً.

ويوم أمس، ارتفعت حصيلة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العراق إلى 26 حالة نصفها بالعاصمة بغداد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هذه الحصيلة سجلت اليوم بعد اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة ومؤكدة بالفيروس، ثلاث منها في بغداد وواحدة في ميسان ومثلها في النجف.

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