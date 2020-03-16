أول رسالة من عبدالله عطيف بعد دخوله الحجر المنزلي

وأشار حساب نادي الهلال إلى أن عبدالله عطيف وصل إلى الرياض قادمًا من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا اتباعًا لتعليمات وزارة الصحة السعودية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقرر عبدالله عطيف خوض فترة التأهيل في الرياض تحت إشراف طبيب نادي الهلال، الذي وضع له برنامجًا بعد أسبوعين من العملية، وستكون هناك زيارات مستمرة للطبيب في برشلونة، للاطمئنان على إصابته.

وسيغيب عبدالله عطيف عن نادي الهلال حتى نهاية الموسم، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أمس الأحد تعليق نشاط كرة القدم في البلاد لموسم 2019-2020 بداية من اليوم الأحد ولمدة 4 أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر تويتر بيانًا أكد فيه أن القرار يأتي في إطار حرص اتحاد الكرة الإماراتي على التقيد بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع بالإمارات.

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