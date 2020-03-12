إبراهيم القاسم: لا يوجد قرار بإيقاف المسابقات المحلية

المواطن - محمد سمعه

أكد إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم على أنه لا يوجد أي قرار بإيقاف المسابقات المحلية في المملكة مضيفًا أن جميع المسابقات مستمرة وفقًا لجدولها الموضوع مسبقًا.

⁧#الديوانيه⁩ إبراهيم القاسم – أمين عام اتحاد القدم "للديوانية": لا يوجد أي قرار لإيقاف المسابقات المحلية.. جميع المسابقات مستمرة.. والـ"FIFA" لا علاقة له بايقاف المسابقات المحلية. pic.twitter.com/P8z6krL02s — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 12, 2020

وتحدث القاسم لـ برنامج الديوانية المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “لا يوجد أي قرار لإيقاف المسابقات المحلية.. جميع المسابقات مستمرة.. والـ”FIFA” لا علاقة له بإيقاف المسابقات المحلية”.

وأضاف القاسم: “قرار إيقاف المسابقات المحلية يكون حسب قرار من الاتحاد الأهلي للعبة في البلد، وليس من تخصص الفيفا، وحتى الآن لا يُوجد أي شيء حول إيقاف المسابقات المحلية”.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج في برنامجه الدوري مع وليد حقيقة إيقاف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وبعد سؤال وُجّه من أحد متابعي البرنامج للفراج حول حقيقة إيقاف الدوري قال الفراج: “حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار والقرار سيكون سياديًا، الدوري مستمر بشكل طبيعي حتى نهاية مباريات الجولة الـ23، وسنعرف الجديد بعد يوم 9 أبريل ولكن حتى الآن الأمور طبيعية”.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أصدرت قرارًا بتعليق الحضور الجماهيري في مباريات الدوري وجميع الفعاليات الرياضية وذلك بسبب الحرص على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

ويحتل الهلال صدارة الدوري حاليًا برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

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