إجراء جديد من وزارة الرياضة للحد من انتشار كورونا

المواطن - مروة نبيل

اتخذت وزارة الرياضة عددًا من الإجراءات الاحترازية الملزمة لجميع الصالات والمراكز الرياضية وتنفيذها دون تأخير، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأصدرت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا جاء فيه: “استمرارًا للتدابير الوقائية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID – 19)، ووفقًا للتنسيق المستمر مع اللجنة المعنية في هذا الشأن، فاتخذت الوزارة إجراءات احترازية ملزمة”.

وشملت الإجراءات كل ما يلي: “تمديد فترات الإيقاف المؤقت لاشتراكات الأعضاء من مواطنين ومقيمين لمن يرغب حتى إشعار آخر، وتأمين مواد التطهير والتعقيم بشكل دائم، وتطهير الأرضيات وتعقيمها بصورة لحظية، وتعقيم أسطح الأدوات الرياضية والأماكن المخصصة للتدريب بصفة دائمة وبعد استخدام كل مشترك”.

وتابع البيان: “ستتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قِبل وزارة الرياضة والجهات الأخرى المعنية حرصًا على سلامة الجميع ووقايتهم من هذا الفيروس، كما تم تخصيص بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى والاستفسارات”.

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