إحصائية مميزة لـ بيتروس في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

واصل البرازيلي بيتروس تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويتصدر بيتروس قائمة مميزة؛ حيث إنه صاحب أكبر عدد تمريرات ناجحة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 21 جولة برصيد 1229 تمريرة، يليه نجم نادي التعاون، البرازيلي ساندرو مانويل، بـ1096 تمريرة.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، غوستافو كويلار، المركز الثالث في القائمة بـ994 تمريرة ناجحة، ثم نجم فريق الرائد، عبدالله الفهد، بـ958 تمريرة، فيما حل نجم الفيصلي، إيغور روسي، برصيد 920 تمريرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ثم الأهلي برصيد 37 نقطة.

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