إدارة الاتحاد تُحفز اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

حفزت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مباراتهم الهامة ضد الحزم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وسلمت إدارة نادي الاتحاد اليوم مكافأة الفوز للاعبي الفريق الأول؛ لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتقديم مستويات فنية مميزة خلال المباريات المقبلة، وذلك حسبما أعلن الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في استعادة نغمة الانتصارات بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز في الجولة الماضية على الشباب بخماسية مقابل هدف.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الحزم، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة.

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