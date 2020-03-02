إدارة النصر تفتح الملف الثاني بعد التجديد لبيتروس

المواطن - محمد سمعه

تتجه أنظار إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت إلى فتح الملف الثاني في الفريق وهو تجديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد إغلاق الملف الأول وهو تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي بيتروس.

وكان روي فيتوريا قام بتأجيل تجديد تعاقده مع نادي النصر انتظارًا لنهاية الموسم لمعرفة العرض الذي سيُقدم من قبل إدارة النادي.

وتسعى الإدارة النصراوية لتجديد عقد روي فيتوريا حرصًا على استقرار الفريق ومن أجل استمرار المنافسة على البطولات المحلية والآسيوية، خاصة أن المدرب تألق وساهم في تتويج النصر بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي في الفترة الأخيرة.

وقالت تقارير صحافية إن النصر حصل على الموافقة من اللاعب بيتروس لتجديد عقده لمدة موسم واحد مع وجود أفضلية بالتجديد لموسم آخر فيما بعد.

وأضافت التقارير أن بيتروس سيجدد عقده مع النصر وسيكون الإعلان الرسمي من النادي في شهر مارس الجاري.

يذكر أن جماهير نادي النصر كانت طالبت مرارًا وتكرارًا في الفترة الأخيرة بتجديد عقد اللاعب بيتروس، كونه واحدًا من العناصر الأساسية في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالفترة الأخيرة.

وكان بيتروس تُوج مع نادي النصر بلقبي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي في الفترة الأخيرة.

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