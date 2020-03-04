إزالة 50 ألف صبة خرسانية من الرياض.. تشوه المشهد الحضري

إزالة 50 ألف صبة خرسانية من الرياض.. تشوه المشهد الحضري

2020/03/04
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، عزم الأمانة على إزالة الصبات الخرسانية بسبب تشويهها للمشهد الحضري.

وقال ابن عياف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الصبات الخرسانية أحد العناصر المشوهة للمشهد الحضري في المدينة”.

وتابع أمين منطقة الرياض: “لقد أفرطنا في استخدام هذه الصبات الخرسانية لفترة طويلة، لكننا عازمون في أمانة منطقة الرياض على إزالة غير الضروري منها”.

وأضاف فيصل بن عبدالعزيز بن عياف: “أزلنا خلال فبراير قرابة 13000 صبة، وسنكمل حتى نزيل 50000 صبة غير ضرورية منتشرة في أنحاء المدينة في الأشهر المقبلة”.

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