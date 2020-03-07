إصابة لجين عضاضة بـ كورونا

المواطن - متابعة

أفادت تقارير صحفية بأن المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت التقارير إن لجين عضاضة الزوجة السابقة لرجل الأعمال الراحل وليد الجفالي أجرت فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد عودتها من بريطانيا، وارتفاع درجة حرارتها بشكل يثير الخوف.

وذكرت التقارير أنه تبين من الفحوصات الطبية إصابة لجين عضاضة بـ فيروس كورونا المستجد بعدما شعرت بالإعياء الشديد وارتفاع درجة حرارتها، فتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات الحجر.

وتعد لجين عضاضة من الشخصيات الشهيرة في الوطن العربي ولبنان، فهي مذيعة وعارضة أزياء سابقة، وهي أيضًا أرملة الملياردير الشهير وليد الجفالي، الذي تزوجته في عام 2012.

لجين عضاضة من مواليد لبنان عام 1987 وتحمل الجنسية اللبنانية وتزوجت الجفالي عام 2012 ورزقا بابنة وانفصلا بالطلاق عام 2014 م.

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