إصابة مدرب أرسنال بفيروس كورونا رسميًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، عن إصابة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من إيجابية الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وأصدر نادي أرسنال بيانًا عن أرتيتا قائلًا: “الفحوصات أكدت إيجابية النتائج وبالتالي فإن ميكيل أرتيتا مُصاب بفيروس كورونا وسيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ كافة إجراءات عزله عن الآخرين، مع إخضاع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بالكامل في أرسنال للحجر الصحي والفحوصات الطبية بالفترة المقبلة”.

وكان مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن كذلك عن إصابة نجمه الفرنسي بينجامين ميندي بفيروس كورونا بعد نشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه في الإنترنت.

يذكر أن المدرب الإيرلندي الشمالي بريندن رودجرز مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، أعلن أن هناك 3 لاعبين من الفريق الأول مصابين بفيروس كورونا.

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