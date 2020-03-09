إعلان حالة الطوارئ في الفلبين بسبب كورونا
بعد ارتفاع حالات الإصابة لـ10 أشخاص

إعلان حالة الطوارئ في الفلبين بسبب كورونا

2020/03/09
الساعة 9:29 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حالة الطوارئ الصحية وذلك مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفلبين إلى 10 أشخاص.

وجاء في إعلان الطوارئ، الذي تم توقيعه يوم أمس الأحد ونشر اليوم الاثنين، أنه “يجب على وزير الصحة دعوة الشرطة الوطنية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى إلى تقديم المساعدة في التصدي لتهديد كوفيد – 19”.

من جهته قال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في الفلبين ارتفع إلى 10 بعد تأكيد إصابة أربعة أشخاص أمس الأحد.

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اترك تعليق

avatar



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :