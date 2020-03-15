إغلاق المجمعات التجارية بالرياض بما فيها المطاعم والمقاهي مؤقتًا

وقالت الأمانة في بيان لها : في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا تقرر إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.

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