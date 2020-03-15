إغلاق المجمعات التجارية بالرياض بما فيها المطاعم والمقاهي مؤقتًا
باستثناء السوبر ماركت والصيدليات

إغلاق المجمعات التجارية بالرياض بما فيها المطاعم والمقاهي مؤقتًا

2020/03/15
الساعة 7:18 مساءً
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المواطن - الرياض

قررت أمانة منطقة الرياض إغلاق المجمعات التجارية في الرياض وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال بشكل مؤقت ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد.

واستثنى قرار إغلاق المجمعات التجارية، السوبر ماركت والصيدليات حيث ستظل متاحة لتقديم خدماتها للمستهلكين.

وقالت الأمانة في بيان لها : في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا تقرر إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.

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علي
ضيف
علي

جزاكم الله خير

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7 دقيقة
Mohamed salah
ضيف
Mohamed salah

الله يعطيكم العافيه

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7 دقيقة
ام ميلان
ضيف
ام ميلان

لازم يتخذون هاذ القرار في جده ضروري

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22 دقيقة
سلمى
ضيف
سلمى

هذا أفضل حل ظاهره التجمعات

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