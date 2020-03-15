إغلاق المجمعات التجارية بالرياض بما فيها المطاعم والمقاهي مؤقتًا

المواطن - الرياض
قررت أمانة منطقة الرياض إغلاق المجمعات التجارية في الرياض وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال بشكل مؤقت ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد.
واستثنى قرار إغلاق المجمعات التجارية، السوبر ماركت والصيدليات حيث ستظل متاحة لتقديم خدماتها للمستهلكين.
وقالت الأمانة في بيان لها : في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا تقرر إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.
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ضيف
جزاكم الله خير
ضيف
الله يعطيكم العافيه
ضيف
لازم يتخذون هاذ القرار في جده ضروري
ضيف
هذا أفضل حل ظاهره التجمعات
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