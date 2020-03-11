إغلاق المطاعم في لبنان والإبقاء على الدليفري

المواطن - متابعة

قررت نقابة أصحاب المطاعم في لبنان إغلاق المطاعم مؤقتًا ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس النقابة في بيان له: “لم يعد سرًا أن القطاع يمرّ بأسوأ أيامه فاقدًا مقوماته الأساسية: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي، ولم تكفينا الضربات المتتالية الموجعة التي تلقيناها من عدة جهات حتى أتت أزمة فيروس الكورونا كضربة قاضية على آخر أمل”.

وتابع: “رغم جهوزية النقابة والاحتياطات الصحية والإرشادات التي اتخذناها وحرصًا منا على سمعة القطاع والجودة والخدمة والنوعية التي نتميز بها، بعد لقاءات عديدة مع وزير السياحة رمزي المشرفية وفريق العمل، وبالتشاور مع أعضاء مجلس النقابة ارتأينا أن الإقفال لفترة زمنية يصبّ في مصلحة الجميع، على أن يشمل هذا الإقفال جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء، حفاظًا على صحة الرواد والموظفين وصحتنا وصحة أولادنا، أما خدمة التوصيل الدليفري فستبقى قيد العمل”.

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