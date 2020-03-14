إغلاق المواقع الثقافية والسياحية في أبوظبي

المواطن - متابعة

أعلنت حكومة أبوظبي، اليوم السبت، عن قرارها بإغلاق المواقع الثقافية والسياحية الكبرى من 15 مارس الجاري إلى 31 من الشهر ذاته، في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقررت حكومة أبوظبي الإغلاقَ المؤقت لقصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي، ومنارة السعديات، وقصر الحصن، والمجمّع الثقافي، ومتحف قصر العين، وواحة العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي ” .