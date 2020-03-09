إغلاق مترو لندن بسبب إصابة عامل بفيروس كورونا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

جاءت نتائج اختبار أحد العاملين في هيئة النقل في لندن إيجابية بالإصابة بفيروس كورونا الجديد، وعلى ذلك اتخذت السلطات البريطانية قرارًا بإغلاق المترو، لحين تطهيره.

وتبين لاحقًا أن الموظف كان يعمل في مبنى مركز مراقبة الحركة بالعاصمة في بلكفريرس، منطقة في وسط لندن، ولا يعمل على متن قطارات الأنفاق، وهو ما طمأن الركاب لاستبعاد احتمال انتقال العدوى إليهم.

ومع ذلك تم إغلاق محطة مترو بلكفريرس لتطهيرها كإجراء وقائي، ثم فتحها مجددًا.

وتفيد تقارير المترو بأنه قد تم إخبار موظفي هيئة النقل في لندن صباح يوم الاثنين بأن زميلًا قد أثبت أنه مصاب بالفيروس، ولكن تم إصدار تعليمات لهم بالبدء في العمل كالمعتاد.

وكإجراء احترازي، تم تنظيف وتطهير المبنى الذي يعمل فيه الشخص، وقال مصدر لصحيفة صن: تم إخبار الموظفين بالحادث هذا الصباح، وصدمنا بالأوامر التي صدرت باستكمال العمل كالمعتاد، لكن الرؤساء أكدوا أن وجودنا هناك آمن.

وقالت هيئة النقل بلندن: تعتبر سلامة موظفينا وعملائنا من أهم أولوياتنا، لذلك نحن نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة.

وتأتي الأخبار وسط تصاعد التوترات المتعلقة بانتشار الفيروس، فحاليا هناك 280 شخصًا مصابًا بكورونا في المملكة المتحدة، وتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر