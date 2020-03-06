إغلاق 15 محلًّا وضبط 56 وافدًا مخالفًا في الرياض

المواطن - الرياض

واصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والقضاء على محاولات التحايل.

ونفذ الفرع خلال هذا الأسبوع بالمشاركة مع الجهات الشريكة، متمثلة بشرطة منطقة الرياض (الضبط الإداري) وبلدية النسيم، حملات كبرى شملت أسواق مكة والقصر مول وأسواق المنار مول، تم خلالها ضبط 8 مخالفات لنظام العمل وإغلاق 15 محلًّا مخالفًا.

وأكد مدير التفتيش، بدر العتيبي، أن حملة نشاط النقليات التي كانت بتوجيه من إمارة منطقة الرياض ومشاركة الجهات الشريكة أسفرت عن ضبط 3 مخالفات والقبض على 56 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل بمهن سائق خاص وعامل منزلي، وتم حيالهم اتخاذ الإجراءات الرسمية.

وقال مدير عام مكتب الموارد والتنمية بمنطقة الرياض، عبدالكريم عسيري: إن هذه الحملات المشتركة تُعد امتدادًا للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد عسري على أنه ووفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر