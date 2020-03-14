إيفانكا ترامب في العزل المنزلي بعد اجتماعها بمسؤول مصاب بـ كورونا

المواطن - متابعة

كشف البيت الأبيض، أن إيفانكا ترامب تعمل من منزلها منذ الجمعة الماضية “بدافع الحذر الشديد”؛ بعد ثبوت إصابة مسؤول أسترالي اجتمعت معه مؤخراً بفيروس “كورونا”.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جود دير، إن الطاقم الطبي في البيت الأبيض أكد لإيفانكا أنها لا تحتاج إلى الحجر الصحي الذاتي، إلا أنها فضلت الانعزال.

يذكر أن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون قد أصيب بالفيروس، وكان قد سافر داتون إلى واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي والتقى إيفانكا ترامب والمدعي العام وليام بار ومسؤولين آخرين في الـ 5 من مارس.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر كورونا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن مدينة ووهان انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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