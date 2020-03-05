ابن شرقي يُحطم رقمه في مباراة الترجي ضد الزمالك

المواطن - مروة نبيل

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بنجم الفريق الأبيض، المغربي أشرف بن شرقي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة الترجي ضد الزمالك المقبلة.

🔴⚪™ @ZSCOfficial ™⚪🔴 سجل هدف أشرف بن شرقي للزمالك أمام الترجي رقمًا قياسيًا لأكثر عدد من التمريرات قبل هدف في #TotalCAFCL هذا الموسم: 28 تمريرة – 30 لمسة. صاحب الرقم السابق؟ الزمالك أيضًا. (17 تمريرة قبل هدف بن شرقي في شباك أول أغسطس في ديسمبر الماضي). pic.twitter.com/NXyvHTC0CY — CAF – AR (@caf_online_AR) March 5, 2020

تألق ابن شرقي

ونشر حساب “كاف” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لتألق النجم المغربي في مباراة الترجي ضد الزمالك الماضية، وقال: “هدف أشرف بن شرقي في ذهاب ربع النهائي، سجل رقمًا قياسيًا هذا الموسم”.

وأشار حساب “كاف” الرسمي إلى أن هدف ابن شرقي في مباراة الترجي ضد الزمالك الماضية، جاء بعد 28 تمريرة و30 لمسة.

وتابع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغريدته قائلًا: “صاحب الرقم السابق؟ الزمالك أيضًا.. (17 تمريرة قبل هدف ابن شرقي في شباك أول أغسطس في ديسمبر الماضي)”.

الترجي ضد الزمالك

ولعب الترجي ضد الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الإياب غدًا، لتحقيق الفوز على الزمالك، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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