اتحاد الكرة يُناقش أزمة الحكام وتأجيل المباريات

المواطن - مروة نبيل

تقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، في مقره بالعاصمة الرياض.

#الديوانيه#طارق_الحماد:

اتحاد القدم السعودي سيعقد غدًا اجتماع لبحث موضوع الحكام والمسابقات والرابطة، وعن تأجيل بعض المباريات. pic.twitter.com/oo8gDBYuXi — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 9, 2020

وقال الإعلامي طارق الحماد: “سيعقد اتحاد الكرة اجتماعًا دوريًّا سوف يُناقش فيه كافة تفاصيل الفترة السابقة، والوضع الحالي فيما يتعلق بالمسابقات والرابطة والحكام”.

وتابع مقدم برنامج “الديوانية”، تصريحاته قائلًا: “أيضًا تأجيل بعض مباريات لفرق القطيف، والحكام الأجانب وصعوبة حضورهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا”.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت عن تأجيل جميع مباريات الفريق الأول لأندية الصفا والساحل والترجي، بالإضافة إلى مواجهات فرق الفئات السنية لناديي الخليج والخويلدية في جميع المسابقات حتى إشعار آخر.

وأعلنت لجنة المسابقات بعد ذلك عن تأجيل جميع مباريات نادي الخليج ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأول للمحترفين موسم 2019/ 2020.

يُذكر أن وزارة الرياضة قد أعلنت قبل عدة أيام عن عدم حضور الجماهير في المناسبات الرياضية حتى إشعار آخر؛ وذلك تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

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