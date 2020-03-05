اختتام دوري شهداء الواجب والراقي بطلًا بهدفين

المواطن -تبوك

اختتمت بطولة دوري شهداء الواجب في نسختها الثامنة والمقامة فعاليتها بثانوية أسامة بن زيد بمنطقة تبوك بحي المروج، اليوم الخميس، بحضور مساعد تعليم تبوك ماجد القعير وعدد من مرافقيه ورجل الأعمال وزير الثقفي (مؤسسة مذاق البن العربي) أحد رعاة البطولة.

وكان في استقبال الضيوف محمد العطوي قائد ثانوية أسامة بن زيد ووكيل المدرسة عبدالله العمري والدكتور بندر العمري المشرف العام على البطولة، حيث شهدت المباراة الختامية حضور جماهيري غفير وجمعت بين كل من فريق الراقي بقيادة الكابتن عبدالرحمن العنزي وفريق الزعيم بقيادة الكابتن راكان العنزي.

وشهدت المباراة مستوى مهاري وحماسي كبيراً وانتهت بفوز الراقي بهدفين مقابل لا شيء، وسجل للراقي اللاعب محمد منصور الغامدي ومؤيد العنزي.

وبعد انتهاء المباراة تم تسليم الميداليات البرونزية لفريق التعاون بقيادة الكابتن فهد الحارثي لحصولهم على المركز الثالث، كما حصل على المركز الثاني والميداليات الفضية فريق الزعيم، وبعد ذلك تم تسليم بطل البطولة وصاحب المركز الأول فريق الراقي الميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وحصل على جائزة أحسن لاعب في البطولة الكابتن عبدالرحمن اللهبي من فريق الزعيم كما حصل على جائزة هداف البطولة الكابتن عبدالرحمن العنزي من فريق الراقي في حين حقق جائزة أحسن حارس في البطولة الكابتن بندر العطوي.

كما حصل على جائزة أفضل مدافع الكابتن يزيد الشهري، وحصل على جائزة اللعب النظيف فريق الأولمبي وتسلم الجائزة كابتن الفريق سلطان الشمري.

وبعد ذلك قدم القائد التربوي محمد العطوي درعاً تذكارياً لتعليم تبوك تسلمه مساعد مدير تعليم تبوك ماجد القعير كما تم تسليم درع من اللجنة المنظمة للبطولة لرجل الأعمال وزير الثقفي أحد الرعاة المميزين للبطولة.

وشهدت البطولة تسليم عدد من الدروع للمشاركين، وبعد ذلك التقطت الصور التذكارية وفي الختام قدم الدكتور بندر العمري المشرف العام على البطولة شكره وتقديره لكل من ساهم في نجاح البطولة ودعم وشجع على إقامة واستمرارية هذه المنافسة والتي تحمل في طياتها معاني الشكر والتقدير لمن بذلوا أرواحهم فداء للدين والوطن.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر