اختفاء المعقمات والكمامات وارتفاع أسعارها بصيدليات جازان

شكا أهالي منطقة جازان بسبب عدم توفر المعقمات والكمامات في أغلب الصيدليات في المنطقة وارتفاع أسعارها في بعض الصيدليات؛ مما أدى إلى تخوف الأهالي مطالبين بتوفيرها للوقاية من تفشي كورونا.
وتحدث الأهالي لـ”المواطن” حيث قالوا إن أغلب الصيدليات في المنطقة خالية تماماً من جميع أنواع المعقمات والكمامات بشكل نهائي مع أننا قمنا بالاتصال برقم مركز الخدمة ٩٣٧ ولكن دون جدوى مما أدى إلى تخوف الأهالي من هذه الأزمة وتفاقمها في الأيام المقبلة.
وأضاف الأهالي: “هناك صيدليات تبيع بعض المعقمات والكمامات بشكل سري، وتقوم ببيعها للأشخاص المعروفين لديهم وأيضاً بأسعار مبالغ فيها، حيث وصلت قيمة بعض المعقمات الصغيرة إلى ٣٥ ريالاً، وأما الكمامات فوصلت قيمة الواحدة من ٢-٥ ريالات، ناهيك عن عدم بيع أكثر من ٥ قطع للشخص الواحد.
“المواطن” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان الأستاذ محمد دراج خلال الأيام الثلاثة الماضية، والذي لم يرد علينا.
وناشد أهالي المنطقة عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة توفير هذه المعقمات والكمامات في جميع صيدليات المنطقة، مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين والمقيمين.
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حفظ الله المملكه من كل شر
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