اختفاء المعقمات والكمامات وارتفاع أسعارها بصيدليات جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا أهالي منطقة جازان بسبب عدم توفر المعقمات والكمامات في أغلب الصيدليات في المنطقة وارتفاع أسعارها في بعض الصيدليات؛ مما أدى إلى تخوف الأهالي مطالبين بتوفيرها للوقاية من تفشي كورونا.

وتحدث الأهالي لـ”المواطن” حيث قالوا إن أغلب الصيدليات في المنطقة خالية تماماً من جميع أنواع المعقمات والكمامات بشكل نهائي مع أننا قمنا بالاتصال برقم مركز الخدمة ٩٣٧ ولكن دون جدوى مما أدى إلى تخوف الأهالي من هذه الأزمة وتفاقمها في الأيام المقبلة.