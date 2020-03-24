استشارية طب نفسي لـ”المواطن” : احجبوا أخبار وفيات كورونا عن كبار السن

المواطن-محمد داوود- جدة

دعت استشارية الطب النفسي الدكتورة عبير عبدالعزيز، إلى تعزير العناية النفسية بكبار السن خلال هذه الفترة مع العزل المنزلي، موضحة لـ”المواطن” أن كبار السن يتأثرون كثيرًا بالأخبار المرتبطة بالإصابات والوفيات، لذا فإنه ينصح بعدم عرض أخبار الوفيات المرتبطة بكورونا عليهم تفاديًا لأي انعكاسات سلبية على صحتهم وخصوصًا كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والسكري.

وطالبت الأسر الاقتراب أكثر من كبار السن حتى لو كان ذلك عن بُعد عبر الاتصال الهاتفي أو وسائل التواصل إذ إن ذلك يشعرهم كثيرًا بالقرب الوجداني والعاطفي ولا يكرس في مشاعرهم النفسية بأنهم بعيدون عن الآخرين ومعزولون في عالم آخر.