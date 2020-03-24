استشارية طب نفسي لـ”المواطن” : احجبوا أخبار وفيات كورونا عن كبار السن
الاهتمام بالجانب الصحي والتغذية لتعزيز مناعتهم

استشارية طب نفسي لـ”المواطن” : احجبوا أخبار وفيات كورونا عن كبار السن

2020/03/24
الساعة 11:26 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, اخبار كورونا covid19, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن-محمد داوود- جدة

دعت استشارية الطب النفسي الدكتورة عبير عبدالعزيز، إلى تعزير العناية النفسية بكبار السن خلال هذه الفترة مع العزل المنزلي، موضحة لـ”المواطن” أن كبار السن يتأثرون كثيرًا بالأخبار المرتبطة بالإصابات والوفيات، لذا فإنه ينصح بعدم عرض أخبار الوفيات المرتبطة بكورونا عليهم تفاديًا لأي انعكاسات سلبية على صحتهم وخصوصًا كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والسكري.

وطالبت الأسر الاقتراب أكثر من كبار السن حتى لو كان ذلك عن بُعد عبر الاتصال الهاتفي أو وسائل التواصل إذ إن ذلك يشعرهم كثيرًا بالقرب الوجداني والعاطفي ولا يكرس في مشاعرهم النفسية بأنهم بعيدون عن الآخرين ومعزولون في عالم آخر.

وبينت أن هناك الكثير من البرامج والأفلام الوثائقية والترفيهية التي يمكن مشاهدتها من كبار السن بدلًا من أخبار كورونا المرتبطة بالإصابات والوفيات، بجانب ذلك الدور المهم الذي يقع على عاتق الأبناء والأحفاد في التقرب من والديهم كبار السن ومن دخلوا في مرحلة الشيخوخة، إذ إن هذا الأمر يدخل السعادة في نفوسهم.

وأكدت عبدالعزيز أن متابعة الأخبار اليومية عبر التلفاز أو وسائل الأجهزة الذكية أمر مهم وإيجابي للجميع باستثناء كبار السن الذين قد تزعجهم أخبار الوفيات والإصابات، مع الاهتمام بالجانب الصحي والتغذية التي تعزز من مناعتهم، والحرص على مساعدتهم في المشي والحركة إن كانوا من الفئة الملازمة للسرير حتى يشعروا بالفرحة، كما أن هناك أمرًا مهمًا يدخل الفرحة في نفوسهم وهو مطالبتهم بسرد قصص حياتهم وذكرياتهم وكيف كانوا يعيشون فكل ذلك يعتبر في ذاكرتهم محطات جميلة من الزمن القديم.

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الشيخ أحمد عبدالله ردن البداح تلميذسماحةالمفتي الع
ضيف
الشيخ أحمد عبدالله ردن البداح تلميذسماحةالمفتي الع

شكراً جزيلا لك أيتها الدكتورة وبارك الله فيك تحياتي وتقديري أخوكم المخلص أحمد بن عبدالله البداح مستشار شرعي العاصمة الرياض

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