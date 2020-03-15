استشاري عيون لـ”المواطن”: العدسات اللاصقة تنقل كورونا في هذه الحالات

المواطن - محمد داوود - جدة

دعا استشاري طب وجراحة العيون الدكتور ياسر عطية المزروعي، الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة سواء الطبية أو التجميلية بالمحافظة عليها بالمحاليل الخاصة بها، وعدم مشاركة العدسات الشخصية مع الآخرين حفاظاً على سلامة العيون ومنعاً لانتقال أي عدوى فيروسية أو جرثومية.

ورد المزروعي على سؤال لـ”المواطن“، هل العدسات اللاصقة بإمكانها نقل فيروس كورونا؟ بقوله: “نعم.. العدسات اللاصقة ممكن تنقل كورونا؛ لأن الفيروسات ممكن تنتقل عن طريق السائل الدمعي وهذا مثبت علمياً، بمعنى أنه إذا استخدم الشخص عدسة إنسان مصاب أو استخدم حافظة عدسات إنسان مصاب بالمرض فإن العدوى تنتقل للطرف الآخر بسهولة”.