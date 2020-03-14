استشاري لـ “المواطن”: مقطع علاج السكري بالأعشاب تضليل

المواطن - محمد داوود - جدة

حذر أستاذ واستشاري غدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور عبدالمعين الأغا، مرضى السكري من استخدام نبتة شجرة التوت للعلاج وتنشيط البنكرياس، مبيناً أن التوقف عن العلاج القائم على طب البراهين قد يتسبب في أعراض خطيرة.

وقال الأغا لـ”المواطن” تعقيباً على مقطع فيديو متداول في منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه شخص يقدم الوصفة العلاجية المزعومة بأوراق التوت مدعياً بأن استخدامها من شأنه علاج مرض السكر نهائياً.

وأكد أن المقطع قديم وأعيد تداوله من جديد، وكل ما جاء فيه غير صحيح علمياً وطبياً، وفيه تضليل لمرضى السكر، ويترتب على ذلك تدهور صحة المرضى، لأنه من المعروف أن علاج السكري قائم على الأنسولين والأدوية والحمية، وأي خروج عن المنظومة العلاجية التي يحددها الطبيب باستخدام وصفات التجارب والأعشاب يؤدي إلى تدهور صحة المريض حتى لو شعر الفرد بانخفاض نسبة السكر في الدم، وهو شعور مؤقت ولا يمثل أي علاج للمريض.

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