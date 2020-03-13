اشتباه حول إصابة مهاجم الريال بكورونا .. واللاعب يرد

المواطن - محمد سمعه

أُثيرت الشبهات بالفترة الحالية، حول إصابة اللاعب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بفيروس كورونا، وذلك بعد استخدامه المسبح ذاته الذي استخدمه لاعب من فريق كرة السلة بالنادي الملكي، تبين فيما بعد إصابته بكورونا.

وكانت التقارير الصحافية ذكرت أن اللاعب تري تومبكينز لاعب فريق السلة بريال مدريد أُصيب بكورونا مؤخرًا بعد التأكد من إيجابية نتائج الفحوصات الطبية.

وعلّق اللاعب لوكا يوفيتش على أنباء إصابته بكورونا قائلًا لصحيفة B92: “كنا قد ذهبنا إلى تدريباتنا الاعتيادية في مقر نادي ريال مدريد، ولكن جاءت التعليمات بإلغاء التدريبات والبقاء في المنزل خلال الأسبوعين المقبلين”.

وأضاف يوفيتش: “لقد استخدمت نفس الأدوات التي استخدمها لاعب السلة المصاب بكورونا، ولكن حتى الآن أعراض الفيروس لم تظهر عليّ وحتى الآن لاعبو الفريق الأول ينتظرون التعليمات الجديدة من النادي”.

وأكد ريال مدريد في بيان رسمي، أن لاعبًا من فريق كرة السلة ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وهناك توصية بحجر صحي للاعبي الفريق الأول لكرة السلة والفريق الأول لكرة القدم، لأنهما يشتركان في المرافق!

وتابع بيان ريال مدريد أنه تقرر إغلاق مرافق المدينة الرياضية بالكامل، موضحًا أنه يوصى أيضًا بأن يظل جميع أفراد المرينغي الذين يقدمون خدماتهم في المدينة بالحجر الصحي لمزيد من الاطمئنان.

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