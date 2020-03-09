اشتراطات صارمة قبيل افتتاح مستشفى جازان بعد ترميمه

المواطن - علي شيبان - جازان

أكدت مصادر مطلعة لـ”المواطن“، وجود اشتراطات خاصة أقرّتها مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان على مديرية صحة جازان قبيل افتتاح مستشفى جازان العام الذي يتم ترميمه منذ سنوات، ومن المتوقع افتتاحه خلال العام المقبل.

وبينت المصادر، أن من تلك الاشتراطات، التي أقرّتها إدارة الدفاع المدني وألزمت بها صحة جازان مؤخراً، عدم تشغيل مبنى مستشفى جازان العام الجديد بعد الانتهاء من أعمال الترميم، إلا بعد إخلاء وهدم مبنى المستشفى القديم المكون من دور أرضي، ويشمل عدداً من الإدارات التابعة للمستشفى، والذي أصبح شبه متهالك ويشكل خطراً.

وأشارت المصادر، إلى أن إدارة صحة جازان قامت نهاية الأسبوع الماضي، بتجهيز مكاتب إدارية بديلة لنقل مكاتب الموظفين والموظفات العاملين بإدارات مبنى المستشفى القديم، وذلك تمهيداً لإخلاء المبنى بشكل كامل وثم إزالته وهدمه خلال الأسابيع المقبلة.

“المواطن“بدورها تواصلت أكثر من مرة مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان الأستاذ محمد دراج خلال الأيام الثلاثة الماضية، والذي لم يرد علينا إلى الآن.

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