افتتاح مدرسة تعليم القيادة للنساء في حفر الباطن.. قريبًا

المواطن – فواز الأسلمي – حفر الباطن

قالت مصادر «المواطن» إن مرور حفر الباطن وقع عقد إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للنساء في نفس المبنى القديم على طريق الرياض القريب من مستشفى حفر الباطن المركزي بعد أن تم ترميمه وتوسعته.

وأشارت المصادر أن المشروع عبارة عن مبنى مساحته تتجاوز ٢٥٠٠ متر ومرافق عامة منها ميدان كبير على أرض مساحتها ٤٢ ألف متر.

وأضافت المصادر: أنه تم عمل مقابلة مع المدربات لتعليم النساء على القيادة وتم رفع الأسماء للاعتماد، وأن المشروع سيكون جاهزًا خلال الأشهر القليلة القادمة.

يُذكر أن عددًا من نساء حفر الباطن يذهبن إلى الرياض من أجل الدراسة واستخراج رخصة القيادة، وافتتاح المدرسة سيوفر عليهن عناء المشقة والسفر.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر