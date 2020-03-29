الأمن العام يتيح التنقل أثناء منع التجول لأصحاب الظروف الطارئة
فريق يتلقى الطلبات على مدار الساعة وفق ضوابط محددة

الأمن العام يتيح التنقل أثناء منع التجول لأصحاب الظروف الطارئة

2020/03/29
الساعة 5:38 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, اخبار كورونا covid19, جديد الأخبار, حصاد اليوم
18
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المواطن - الرياض

أعلن الأمن العام أنه سيتم السماح بالتنقل في ساعات منع التجول لأصحاب الظروف الطارئة.

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أنه استنادًا لأمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد تم تخصيص فريق عمل تابع لمكتب معالي مدير الأمن العام يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات التنقل بين مناطق المملكة لمن لديهم ظروف طارئة واستثنائية.

وأضاف أنه يمكن التواصل مع فريق العمل عبر البريد الإلكتروني [email protected] على أن تتضمن الرسالة بيانات المستفيد، ووسيلة الاتصال به، وشرح موجز لظروفه، مرفقًا بها ما يؤكد ذلك والتي تتطلب انتقاله من منطقة إلى أخرى، وسيتم التواصل معه مباشرة.

وأوضح أنه لن يتم السماح بالتنقل بين مناطق المملكة إلا لمن لديهم ظروف استثنائية طارئة تتطلب ذلك، مهيبًا بأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات بكافة أشكالها وذلك لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله، ضمانًا لسلامة الجميع.

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ابوراكان
ضيف
ابوراكان

السلام عليكم
تم ارسال طلب على الايميل الموجود ولم يتم الرد افيدوني جزاكم الله خير لدي امر طارئ

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19 دقيقة
سعد الحربي
ضيف
سعد الحربي

عندي حلال على طريق حريص القديم وابغى اروح كل يوم ماعندي عامل كيف الطريقه

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1 ساعة
الموج الأزرق
ضيف
الموج الأزرق

❌تحذير// يغفل عنه الكثير بالنسبة للمس الأوراق النقدية💸 عند شراء حاجيات من البقالة او مخبز التميس او الفوال ، انت ملزم تتعامل مع أزمة- سريعة الانتشار و لاتعلم عنها ولايمكن تحترز منها- وهي عند دفع الثمن بالملامسة ، سواء الفئة الورقية💸 أو المعدنية وهنا يكمن الخطر☠ لانتقال عدوى فايروس كورونا. قبل فوات الآوان ،(الوقاية خير من العلاج)! ما من شك أؤكد تواجد ثغرة مفتوحة وخطيرة جدا⚠️ لا ينتبه لها الكثير من الناس. ولعل رسالتي تصل إلى عدد من المسؤلين ؛لاتخاذ الاجراء المناسب: أمانة مدينة الرياض وإدارة صحة البيئة ووزارة الصحة على وجه الخصوص. وبالسلامة للجميع..

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10 ساعة
سعد الدوسري
ضيف
سعد الدوسري

ندعي الله ان يزول عنا هذا الوباء

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10 ساعة
Has0na
ضيف
Has0na

ياجماعة اصخاب المواشي يمكنهم الذذهاب في فترة معينة من اليوم

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12 ساعة
محمد البقمي
ضيف
محمد البقمي

انا صاحب حلال احتاج اتردد عليه يوميا خاصة انه خارج الرياض في حدود 50كيلو يحتاج للماء والعلف ومونه للعامل

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15 ساعة
محمد البقمي
ضيف
محمد البقمي

حاولت الارسال على الليمل مامسك معي

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15 ساعة
ابو مبارك
ضيف
ابو مبارك

انا ارسلت لهم ايميل ولم يتم الرد منهم وعندي مواشي وعامل ومزرعه

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17 ساعة
رغد
ضيف
رغد

وانا برضه ارسلت وماحد رد علي وش الحل

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19 ساعة
الله كريم
ضيف
الله كريم

اكيد مضغطيين

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19 ساعة
ام سجاد
ضيف
ام سجاد

وقدمت في الإمارة وحولوني للشرطه وبعدها الاماره وبعدها الشرطه واخر شي قالو الي ارسلي ع الايميل

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19 ساعة
ام سجاد
ضيف
ام سجاد

انا ارسلت ولم احد يتجابو معي وشرحت الظروف امي مريض وما عندها احد ولا تعرف تستخدم الادويه ولا الإبر السكر اريد الذهاب إليها بأسرع وقت ممكن انتظر من يوم الأربعاء تاريخ1441/8/1الى الان يوم الاثنين

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19 ساعة
ابراهيم
ضيف
ابراهيم

ارسلت من أمس ولم يتم الرد

اللهم أفرجها على كل مسلم

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20 ساعة
دحيم
ضيف
دحيم

وانا ارسلت ايميل من امس وحتى الان لم يردو علي

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20 ساعة
عبدالعزيز
ضيف
عبدالعزيز

وانا ساكن خارجةالرياض وارسلت بياناتي ووسيلة الاتصال

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21 ساعة
عبدالعزيز
ضيف
عبدالعزيز

ارسلت للإميل ظروفي ولم يتجاوب معي احد وانا عالق بالرياض وعائلتي خارج الرياض

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21 ساعة
مترك الدوسري
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مترك الدوسري

انا أرسلت ولم يتجوب أحد معي

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مناحي الرويلي
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مناحي الرويلي

انا ابي اروح اهلي بشمال

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