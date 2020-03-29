الأمن العام يتيح التنقل أثناء منع التجول لأصحاب الظروف الطارئة

وأضاف أنه يمكن التواصل مع فريق العمل عبر البريد الإلكتروني [email protected] على أن تتضمن الرسالة بيانات المستفيد، ووسيلة الاتصال به، وشرح موجز لظروفه، مرفقًا بها ما يؤكد ذلك والتي تتطلب انتقاله من منطقة إلى أخرى، وسيتم التواصل معه مباشرة.

وأوضح أنه لن يتم السماح بالتنقل بين مناطق المملكة إلا لمن لديهم ظروف استثنائية طارئة تتطلب ذلك، مهيبًا بأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات بكافة أشكالها وذلك لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله، ضمانًا لسلامة الجميع.

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