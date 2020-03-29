الأمن العام يتيح التنقل أثناء منع التجول لأصحاب الظروف الطارئة

أعلن الأمن العام أنه سيتم السماح بالتنقل في ساعات منع التجول لأصحاب الظروف الطارئة.
أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أنه استنادًا لأمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد تم تخصيص فريق عمل تابع لمكتب معالي مدير الأمن العام يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات التنقل بين مناطق المملكة لمن لديهم ظروف طارئة واستثنائية.
وأضاف أنه يمكن التواصل مع فريق العمل عبر البريد الإلكتروني [email protected] على أن تتضمن الرسالة بيانات المستفيد، ووسيلة الاتصال به، وشرح موجز لظروفه، مرفقًا بها ما يؤكد ذلك والتي تتطلب انتقاله من منطقة إلى أخرى، وسيتم التواصل معه مباشرة.
وأوضح أنه لن يتم السماح بالتنقل بين مناطق المملكة إلا لمن لديهم ظروف استثنائية طارئة تتطلب ذلك، مهيبًا بأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات بكافة أشكالها وذلك لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله، ضمانًا لسلامة الجميع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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السلام عليكم
تم ارسال طلب على الايميل الموجود ولم يتم الرد افيدوني جزاكم الله خير لدي امر طارئ
عندي حلال على طريق حريص القديم وابغى اروح كل يوم ماعندي عامل كيف الطريقه
❌تحذير// يغفل عنه الكثير بالنسبة للمس الأوراق النقدية💸 عند شراء حاجيات من البقالة او مخبز التميس او الفوال ، انت ملزم تتعامل مع أزمة- سريعة الانتشار و لاتعلم عنها ولايمكن تحترز منها- وهي عند دفع الثمن بالملامسة ، سواء الفئة الورقية💸 أو المعدنية وهنا يكمن الخطر☠ لانتقال عدوى فايروس كورونا. قبل فوات الآوان ،(الوقاية خير من العلاج)! ما من شك أؤكد تواجد ثغرة مفتوحة وخطيرة جدا⚠️ لا ينتبه لها الكثير من الناس. ولعل رسالتي تصل إلى عدد من المسؤلين ؛لاتخاذ الاجراء المناسب: أمانة مدينة الرياض وإدارة صحة البيئة ووزارة الصحة على وجه الخصوص. وبالسلامة للجميع..
ندعي الله ان يزول عنا هذا الوباء
ياجماعة اصخاب المواشي يمكنهم الذذهاب في فترة معينة من اليوم
انا صاحب حلال احتاج اتردد عليه يوميا خاصة انه خارج الرياض في حدود 50كيلو يحتاج للماء والعلف ومونه للعامل
حاولت الارسال على الليمل مامسك معي
انا ارسلت لهم ايميل ولم يتم الرد منهم وعندي مواشي وعامل ومزرعه
وانا برضه ارسلت وماحد رد علي وش الحل
اكيد مضغطيين
وقدمت في الإمارة وحولوني للشرطه وبعدها الاماره وبعدها الشرطه واخر شي قالو الي ارسلي ع الايميل
انا ارسلت ولم احد يتجابو معي وشرحت الظروف امي مريض وما عندها احد ولا تعرف تستخدم الادويه ولا الإبر السكر اريد الذهاب إليها بأسرع وقت ممكن انتظر من يوم الأربعاء تاريخ1441/8/1الى الان يوم الاثنين
ارسلت من أمس ولم يتم الرد
اللهم أفرجها على كل مسلم
وانا ارسلت ايميل من امس وحتى الان لم يردو علي
وانا ساكن خارجةالرياض وارسلت بياناتي ووسيلة الاتصال
ارسلت للإميل ظروفي ولم يتجاوب معي احد وانا عالق بالرياض وعائلتي خارج الرياض
انا أرسلت ولم يتجوب أحد معي
انا ابي اروح اهلي بشمال
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