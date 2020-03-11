الأمير هاري يقع ضحية مقلب ويهاجم ترامب: يده ملطخة بالدماء !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تم خداع الأمير هاري للاعتقاد بأنه كان يتحدث إلى الناشطة المناخية غريتا ثونبرج وأبيها في مكالمة هاتفية، وجاء ذلك على يد شابين روسيين، وهاجم دوق ساسيكس الرئيس الأمريكي ترامب في المكالمة قائلًا: يد الرئيس ترامب ملطخة بالدماء، وفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية.

وكان الشابان المسؤولان عن هذا هما فلاديمير كوزنتسوف وأليكسي ستولياروف، المعروفان باسم فوفان وليكسس، وقالا إنهما تحدثا إلى الأمير هاري، 35 عامًا، على الخط الأرضي في منزله الفاخر بجزيرة فانكوفر بكندا، وتم تسجيل ونشر المكالمات على يوتيوب وفيسبوك مساء الاثنين، مرفقة برسوم كاريكاتورية.

وتحدث دوق ساسيكس علانية عن معاناته بشأن الخروج من العائلة المالكة البريطانية أثناء دردشته مع المحتالين الروسيين.

الهجوم على ترامب:

وبحسب ما ورد قال الأمير هاري إن يد دونالد ترامب ملطخة بالدماء، في إشارة إلى تحمله المسؤولية كاملة عن التسبب في قتل الناس ومحو مجتمعات بأكملها بسبب عدم اكتراثه بقضايا تغير المناخ.

وقال الدوق الذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه كأمير في 31 مارس: العالم يقوده بعض الأشخاص المرضى للغاية.

وأضاف أنه زار بعض المناطق المتضررة، ورأى كيف أن حياة الناس فيها دُمرت بالكامل بسبب موت الكثير منهم كل شهر بسبب شكل من أشكال الكوارث الطبيعية التي نشأت عن هذا التغيير الهائل في المناخ .

وقال في المكالمة: هؤلاء القادة لا يسرقون المستقبل فحسب، بل إنهم مسؤولون بشكل مباشر عن قتل الأشخاص فعليًا ومحو مجتمعات بأكملها، قد تتغير الأمور في غضون خمس أو عشر سنوات، لكن لا يمكننا الانتظار هذه المدة خاصة إذا أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى.

الخروج من العائلة المالكة البريطانية:

وعن هذا قال: أستطيع أن أؤكد لكم أن الزواج من أمير أو أميرة ليس كما يُخيل إليكم، وتحدث عن مدى صعوبة الأمر بالنسبة له وميغان، 38 عامًا، في مغادرة بريطانيا، مضيفًا: في بعض الأحيان القرار الصحيح ليس دائمًا سهلًا، لم يكن هذا القرار بالتأكيد سهلاً ولكنه كان القرار الصائب لعائلتنا، كان القرار الصحيح لحماية ابني، نعم، إنها عملية صعبة، لكننا سنبدأ حياة جديدة.

وعندما سُئل هاري من قبل المخادع الذي يلعب دور والد غريتا إن كانت الحياة الطبيعية أسوأ من الحياة الملكية، ضحك هاري ضحكة مكتومة مجيبًا: لا، أعتقد أنها أفضل بكثير.

ويُذكر أنه وقع الكثير من نجوم الصف الأول ضحايا لـ فوفان وليكسس، منهم الممثل إيلتون جون، وبطل فيلم الجوكر خواكين فينيكس، كما خدعا شخصيات مرموقة مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمرشح الرئاسي الأمريكي بيرني ساندرز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعضوة الكونغرس الأمريكية ماكسين ووترز التي أوهموها أنها ستساعد في دعم المحتاجين في جزيرة تشونغا تشانجا الخيالية.

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