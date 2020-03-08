الأندية السعودية ستستفيد من تأجيل مباريات آسيا

المواطن - مروة نبيل

نال قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباريات من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، استحسانًا كبيرًا.

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد” بقرار تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا 2020، وأكدوا أنه سيعود بالنفع على الأندية السعودية التي ستُركز في البطولات المحلية.

وقال موسى المحياني: “بالنسبة للمشاركة المحلية كل الأندية السعودية ستستفيد من تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا؛ بسبب تقارب المباريات وضغط الدوري؛ لأن الجميع سيكون أمامه وقت أكبر للتحضير”.

وتابع المحياني تصريحاته قائلًا: “ولكنهم سيتضررون بعد ذلك؛ بسبب مباريات دوري أبطال آسيا، وسيكون هناك تمديد في الموسم وسيكون هناك تداخل في آخر جولتين أو ثلاثة من الموسم”.

وعلق محمد العنزي قائلًا: “كل الأندية السعودية ستستفيد من تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا.. الهلال الأكثر إرهاقًا ويفوز بطلعة الروح”.

وتسير الأندية السعودية بشكل مميز في دوري أبطال آسيا 2020، حيث يتصدر الأهلي والتعاون مجموعتهما، فيما يحتل الهلال والنصر المركز الثاني بفارق الأهداف عن الفريق المتصدر في مجموعتهما.

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