الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات جولة شباب العشرين

الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري محمد بن سلمان

2020/03/01
الساعة 7:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سعد السلولي في مباراة الاتفاق ضد أبها
المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ20 “شباب العشرين Y20”.

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي الاتفاق، التونسي سعد السلولي في شباك أبها، خلال المباراة التي شهدت استعادة فارس الدهناء لنغمة الانتصارات في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حسم المباراة بأربعة أهداف مقابل بهدف.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في جولة شباب العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم نادي الرائد رائد الغامدي في شباك الفيحاء في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3/1.

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم نادي الفيصلي خاليم هايلاند في شباك العدالة على جائزة الأفضل ضمن منافسات جولة العشرين، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الأحد، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط.

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