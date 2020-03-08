الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة.

📊| اختيارات اللجنة الفنية في #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين لأفضل أهداف الجولة 2️⃣1️⃣#MBSLeague

أي منهم يستحق أن يكون هدف الجولة؟؟ pic.twitter.com/ykYehSHGqB — #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) March 8, 2020

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو، في شباك الاتفاق، خلال المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد، لينفرد بصدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله عبدالله الحمدان ليقود فريقه الشباب للفوز على العدالة برباعية دون رد.

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم فريق الفيصلي، البرازيلي جيليرمي، في شباك النصر على جائزة الأفضل ضمن منافسات الجولة الـ21، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وستختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الأحد، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط.

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