الأهلي يجد الحل لتعويض غياب نجمه عن مباراة الفيحاء

المواطن - محمد سمعه

قرر مازن بهكلي المدرب السابق للأهلي، مساعدة المدرب الجديد الصربي فلادان ميلويفيتش وذلك لحل أزمة غياب اللاعب الجزائري يوسف بلايلي عن مواجهة الفيحاء في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيغيب بلايلي عن المباراة بسبب تراكم البطاقات الملونة، مما جعل بهكلي يُقرر تجهيز كل من سلمان المؤشر وعبدالرحمن غريب ليختار ميلويفيتش الأجهز منهما لمواجهة نادي الفيحاء ولتعويض غياب يوسف بلايلي.

وكان يوسف بلايلي تلقى بطاقة صفراء في مباراة الأهلي والنصر بالجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتأكد غيابه عن مباراة الفيحاء المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وفي وقت سابق، كشف اللاعب حسين عبدالغني ظهير أيسر النادي الأهلي عن السبب وراء رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس عن الراقي في الفترة الأخيرة.

وقال حسين عبدالغني في تصريحات صحافية: “جروس تمت إقالته ورحل عن الأهلي بسبب سوء التوفيق وعدم وجود حظ لديه، المدرب لم يُقصر على الإطلاق معنا وقدم كل شيء وهو مدرب له إنجازاته وبطولاته مع الأهلي”.

وأضاف عبد الغني: “نحن كلاعبين نحترم من خدم الكيان، ومسألة حالفه التوفيق أو لم يحالفه أعتقد أنها شأن آخر”.

وتمت إقالة جروس بعد خسارة الأهلي من فريق الوحدة بثنائية نظيفة في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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