الأهلي يُسابق الزمن لحل أزمة تُهدد استقرار الفريق

مع توقف النشاط الرياضي، أصبحت أزمة تأخر المستحقات المالية والرواتب تُقلق العديد من الأندية وآخرهم النادي الأهلي، الذي يسعى لإيجاد حل يُناسب المرحلة الحالية التي تشهد تعليق المباريات كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.
ووفقًا لتقارير إخبارية فإن الشغل الشاغل حاليًا لمجلس إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة هو تسليم جميع المستحقات والرواتب المتأخرة للاعبين في الوقت المناسب منعًا لأي مشاكل تُهدد استقرار الفريق الكروي الأول.
وستعمل إدارة الأهلي بالفترة المقبلة على وضع نظام مالي دقيق، للاعبي الفريق الأول من أجل تسليم مستحقاتهم، بعدما تحدث أكثر من لاعب مثل سلمان المؤشر عن عدم تسلم مستحقاته مؤخرًا من الإدارة الأهلاوية.
ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
من ناحية أخرى، كشف حسين عبدالغني قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، موعد اعتزاله كرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استئناف النشاط الرياضي.
وقال عبدالغني في تصريحات إعلامية: “مجالنا يعتمد على العطاء الخاص باللاعبين، ولن أسبق الأحداث وأترك استمراري للظروف والتقييم ومدى قدرتي على البقاء”.
وأضاف عبدالغني: “قد يكون الموسم الحالي هو آخر موسم لي كلاعب كرة القدم، وهذه سُنة الحياة”.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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