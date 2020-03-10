الأهلي يُطيح بالنصر ويصعد إلى نهائي دوري السلة

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره النصر، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 111/ 82 في المباراة الفاصلة التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة في جدة.

ويُلاقي النادي الأهلي في المباراة النهائية، الفريق الأول لكرة السلة بنادي أُحد، بعدما نجح في الفوز على نظيره الهلال بنتيجة 80/ 75 في المباراة الفاصلة التي أُقيمت اليوم.

وكانت المباراة الأولى بين أُحد والهلال في مرحلة “البلاي أوف”، قد انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 59/ 55، فيما تمكن الفريق الأحدي من تحقيق الفوز في المواجهة الثانية بنتيجة 82/ 73، ليحتكم الفريقان إلى المباراة الفاصلة.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي ضد نظيره أُحد في نهائي الدوري الممتاز، يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث يطمح كل منهما في تحقيق اللقب.

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