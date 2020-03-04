الإصابات تُربك حسابات التعاون

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من إصابات عديدة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثر على مستواه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، محمد السهلاوي وسيدريك أميسي لإصابات مختلفة، الأمر الذي أربك حسابات المدير الفني البرتغالي فيتور كامبيلوس قبل مباراة أبها المقبلة.

وأشار نادي التعاون إلى أن محمد السهلاوي سيخضع لمزيد من الفحوصات على موضع إصابته في عضلة الفخذ الخلفية؛ لتحديد فترة غيابه عن الملاعب والبرنامج العلاجي والتأهيلي.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها أميسي على موضع إصابته عن وجود تمدد في الرباط الداخلي للركبة، وسيحتاج لبرنامج تقوية لمدة 10 أيام قبل المشاركة في تدريبات التعاون الجماعية مجددًا.

ويُعد محمد السهلاوي وأميسي من أبرز لاعبي التعاون خلال الفترة الأخيرة، حيث استعاد الأول بريقه وعاد لهز الشباك سواء في الدوري أو دوري أبطال آسيا، فيما خطف سيدريك الأنظار خاصة في البطولة القارية ونافس على جائزة الأفضل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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