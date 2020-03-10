الإصابة تبعد إندياي وحزام عن الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إصابة ألفريد إندياي ووليد حزام.

وأشار إلى أن السنغالي ألفريد إندياي غاب عن تدريبات الشباب الجماعية اليوم، حيث تواجد في العيادة؛ لشعوره بآلام في العضلة الخلفية، فيما لم يُشارك وليد حزام؛ لشعوره بآلام في الركبة.

وواصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب متعب المفرج برنامجه العلاجي في أحد المراكز الطبية الخاصة، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة 6:25 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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