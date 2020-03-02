الإمارات تبدأ في إجلاء رعاياها من إيران

المواطن - متابعة

بدأت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، في إجلاء رعاياها من إيران؛ وذلك حرصًا منها على صحة وسلامة مواطنيها الموجودين خارج البلاد، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وبادرت الإمارات، متمثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع سفارة الدولة في طهران، لإجلاء مواطنيها من إيران وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، حيث أتت هذه الخطوة في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

وتم تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي على القادمين وإجراء الفحوصات المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، قد أعلن اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1501 حالة والوفيات تصل إلى 66.

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