الإمارات تعلق إصدار التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية
أكدت أن السفر على درجة عالية من الخطورة

الإمارات تعلق إصدار التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية

2020/03/14
الساعة 4:25 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، تعليق إصدار التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

وأوضحت الإمارات، أن قرار التعليق يبدأ من ١٧ مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية .

وأوضحت في بيان اليوم أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره “وباءً”؛ ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

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