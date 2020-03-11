الإمارات تنضم للمملكة في فتح الصنابير النفطية بسبب روسيا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

انضمت الإمارات إلى المملكة يوم الأربعاء في وعدٍ برفع إنتاج النفط إلى مستوى قياسي يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا في إبريل، حيث اتخذ منتجا النفط في أوبك موقفًا موحدًا في مواجهة مع روسيا أثرت على أسعار الخام العالمية، بحسب موقع فايننشال بوست.

ويعادل النفط الإضافي الذي تعتزم الإمارات إضافته نسبة 3.6% من الإمدادات العالمية وسيصب في السوق في الوقت الذي يتوقع فيه انكماش الطلب العالمي على الوقود في عام 2020 للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد بسبب تفشي فيروس كورونا.

انخفضت أسعار النفط إلى النصف تقريبًا منذ بداية العام وسط مخاوف من إغراق السوق بعد أن رفضت موسكو الأسبوع الماضي الموافقة على تخفيضات عميقة في الإنتاج.

وأعلنت المملكة صباح أمس الأربعاء أنها سترفع الإمدادات إلى مستوى قياسي بلغ 13 مليون برميل يوميًا في أبريل.

وقالت شركة بترول الإمارات الوطنية أدنوك في إعلانها إنها سترفع إمدادات الخام إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا في أبريل، بزيادة مليون برميل يوميًا عن الإنتاج الحالي، وستعجل خططها لزيادة طاقتها إلى 5 ملايين برميل يوميًا وهو الهدف الذي خططت لتحقيقه بحلول عام 2030.

وكانت قالت موسكو إن شركات النفط الروسية قد تعزز إنتاجها بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا ويمكن أن تزيده بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا، لكنها تراجعت خطوة في تصريح آخر وقالت إنها مستعدة لمزيد من المحادثات، وردت المملكة أنه ليس هناك جدوى من مناقشات لا يمكن أن تصل إلى اتفاق.

وأثار التصادم بين المملكة وروسيا الذعر بين أسواق الأسهم في بورصة وول ستريت وغيرها من أسواق الأوراق المالية التي كانت تعرضت بالفعل لضربة بسبب تفشي فيروس كورونا.

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