الاتحاد أمام خيارين بعد إلغاء معسكره الخارجي بسبب كورونا

المواطن - محمد سمعه

يفكر الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في خيارين خلال الفترة المقبلة لإقامة معسكره الإعدادي مستغلًا فترة التوقف، وذلك من أجل الاستعداد بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة خاصة بعد إلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي للنادي بسبب فيروس كورونا.

وأصبح المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق الأول أمام خيارين، إما إقامة معسكر الفريق الاتحادي في جدة أو إقامته بمدينة أخرى في المملكة، خاصة أن فكرة إقامته خارج السعودية مرفوضة تمامًا حرصًا على سلامة جميع عناصر الفريق الأول من أي خطر متعلق بكورونا.

وسيواجه الاتحاد بالفترة المقبلة نادي الشباب في مباراتي دور نصف النهائي بالبطولة العربية، حيث يسعى الاتحاد لتقديم أداء فني جيد من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وستبدأ فترة التوقف في 21 مارس الجاري، حيث ستكون الفرصة مناسبة لجميع الأندية من أجل إقامة معسكر إعدادي لتصحيح الأخطاء.

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاثنين، تأجيله لمباريات المنتخبات الآسيوية في شهري مارس ويونيو في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد الدولي “الفيفا” تأجيل بطولة آسيا لكرة الصالات التي كان من المقرر إقامتها في دولة تركمنستان، والمؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات التي كان من المقرر إقامتها في ليتوانيا في شهر أغسطس المقبل.

وأكد الفيفا أنه سيستمر في التواصل مع الاتحاد الآسيوي من أجل تحديد المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة، مع مراقبة تطورات الوضع في القارة الآسيوية بسبب فيروس كورونا.

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