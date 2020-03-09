الاتحاد العربي يعتذر للجماهير السعودية والمغربية

المواطن - مروة نبيل

قدم الاتحاد العربي لكرة القدم اعتذاره للجماهير في السعودية والمغرب؛ بسبب قراره بخوض مباراتي الدور نصف نهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بدون حضور جماهيري.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قد أعلنت عن اللعب بدون جمهور؛ حرصًا على سلامة الجماهير ومنع انتشار فيروس كورونا، بناءً على ما ورد من إجراءات احترازية تتخذها الدول حيال هذا المرض.

وقال الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “الجمهور الرياضي في المملكة العربية السعودية ومملكة المغرب.. نعتز بكم من أجل سلامتكم نعتز بكم.. مع أمنياتنا لكم وللجميع بالسلامة”.

وتفاعلت الجماهير مع اعتذار الاتحاد العربي لكرة القدم، واقترح البعض تأجيل مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، خاصة أن هذه المرحلة هامة وحاسمة، ومساندة الجماهير تُساعد الفرق لخطف بطاقة التأهل.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الشباب في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يوم 16 مارس، على أن تُقام مواجهة الإياب في الخامس من شهر إبريل المقبل.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضد نظيره الرجاء المغربي، يوم 15 مارس في إياب الدور نصف النهائي، علمًا بأن الفريق المصري نجح في الفوز على ملعبه ذهابًا بهدف دون رد.

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